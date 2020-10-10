Спецтехнику стянули в центр Минска перед акцией протеста

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Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава были стянуты в центре Минска, где 11 октября должна пройти очередная акция протеста белорусской оппозиции под названием «Марш гордости».

Площадь Независимости, являющаяся традиционным местом сбора манифестантов, перекрыта. Рядом, на улице Советской, у Дома правительства, расположились автозаки и водомёт. На улице, прилегающей к зданию Белорусского госуниверситета, недалеко от площади Независимости, находятся два водомёта и несколько машин «Рубеж».

На прилегающей к Дворцу Независимости улице Сапёров по обе стороны стоят армейские грузовики для перевозки личного состава, военная техника, в том числе водомёты, заградительные машины. Здесь же, в районе здания БелЭКСПО, припарковались 10 бронетранспортёров, передаёт ТАСС.

Стела «Минск — город-герой» на проспекте Победителей огорожена проволокой. Кроме того, бойцы внутренних войск оцепили по периметру Октябрьскую площадь. Многие торговые центры и заведения быстрого питания не работают.

В пресс-службе белорусского МВД подтвердили, что милиция 11 октября несёт службу в усиленном режиме из-за призывов провести несанкционированные акции протеста.

Накануне в Минске прошла акция «Женский демарш». Девушки с цветами небольшими группами вышли на проспект Независимости. Демарш также поддержала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она приняла участие в аналогичном мероприятии, только в Вильнюсе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям страны удалось взять ситуацию «под контроль» и сорвать «сценарий цветной революции». Однако некие силы не отказались от попыток «взорвать обстановку в стране», уверен он. Такое заявление он сделал в ходе совещания по актуальным вопросам, которое проходило во Дворце Независимости в Минске. По его словам, государственные структуры перестали серьёзно относиться к акциям протеста, так как они привыкли. Однако существуют технологии как усыпления бдительности, так и радикализации протестов, уверен он. Он отметил, что «кому-то» требуются кровь и сакральные жертвы. Одной из таких жертв могла стать кандидат в президенты от объединённой оппозиции Светлана Тихановская, но её «успели вовремя вывезти в Литву».

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями. В частности, 29 сентября во время протестной акции на территории микрорайона Лебяжий силовики использовали слезоточивый газ, из-за чего мог пострадать ребёнок, который присутствовал на мероприятии, писал NEWS.ru.