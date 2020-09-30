Минская милиция подтвердила применение газа при детях на митинге

https://static.news.ru/photo/774040a6-0326-11eb-983d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Представители ГУ МВД Мингорисполкома подтвердили, что 29 сентября во время протестной акции на территории микрорайона Лебяжий силовики использовали слезоточивый газ, из-за чего мог пострадать ребёнок, который присутствовал на несанкционированном мероприятии.

Ранее в Сети были обнародованы данные, согласно которым сотрудник милиции распылил газ. По указанным сведениям, вследствие действий правоохранителя пострадали дети.

В ГУ МВД Мингорисполкома сообщили, что один из участников акции перекрыл движение служебной машины ППС. Митингующий, по словам сотрудников милиции, вёл себя крайне вызывающе. Мужчина кричал и пытался открыть дверь автомобиля. Газ был использован для пресечения этих действий. В ГУ МВД подчеркнули, что средство не применялось в отношении детей.

На акции присутствовали женщины с детьми. Ребёнок, которому вызвали скорую помощь, находился в непосредственной близости от активных участников, поэтому не исключено, что пары газа могли попасть ему в глаза. Врачи осмотрели несовершеннолетнего, медицинская помощь ему не понадобилась, — цитирует сотрудников ГУ МВД Мингорисполкома «Интерфакс».

Милиция предостерегла граждан от походов на подобные акции с детьми.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, в день проведения выборов президента. Объявленную местной ЦИК победу Александра Лукашенко с 80,1% голосов в республике посчитали сфальсифицированной. Протестующие считают победителем голосования Светлану Тихановскую. Многие из митингов сопровождались жёсткими действиями со стороны силовиков. Несколько сотен человек получили травмы. Есть жертвы.

Как ранее писал NEWS.ru, силовики применили 27 сентября 2020 года в отношении участников несанкционированной акции протеста в Гомеле слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы, заявили в пресс-службе УВД регионального облисполкома.