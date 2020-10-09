Лукашенко: мы «сорвали сценарий цветной революции»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям страны удалось взять ситуацию «под контроль» и сорвать «сценарий цветной революции». Однако некие силы не отказались от попыток «взорвать обстановку в стране», уверен он.

Такое заявление он сделал в ходе совещания по актуальным вопросам, которое проходило во Дворце независимости в Минске, передаёт БелТА.

Сорвав сценарий цветной революции, в целом мы держим ситуацию под контролем, но никакого самоуспокоения быть не должно. Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался — заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции, — сказал он.

По его словам, государственные структуры перестали серьёзно относиться к акциям протестов, так как они привыкли. Однако существуют технологии как усыпления бдительности, так и радикализации протестов, уверен он.

Да, они (акции протеста, — NEWS.ru), как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм. Может быть, потому что уже прятаться не за кого — мы их видим. Эти радикалы (это касается прежде всего Минска) пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию, — сказал глава государства.

Он отметил, что «кому-то» требуются кровь и сакральные жертвы. Одной из таких жертв могла стать кандидат в президенты от объединённой оппозиции Светлана Тихановская, но её «успели вовремя вывезти в Литву».

Многие люди просто требуют жестоко навести порядок. Я хочу успокоить их: в этой жестокости, даже жёсткости сегодня нет необходимости. Если такая необходимость будет, она немедленно будет задействована. Страну нужно сохранить, если мы не хотим того, что происходит по периметру. Поэтому лишней, неадекватной жестокости не надо. Я извиняюсь, конечно, перед частью минчан и прошу их просто потерпеть, — заявил Лукашенко.

Он считает, что жители столицы испытали на себе «уличную демократию» и поняли, что могут потерять, так как стояли в пробках и не могли уложить детей спать. Кроме того, протестующие призывают «обрушить экономику страны» и распространяют «фейки».

Правоохранительные органы научились работать (у нас же такого никогда не было), адаптировались к этой ситуации, сохраняют выдержку, спокойствие, а где надо — и разумную гибкость. Тем не менее, органам правопорядка прежде всего следует защитить законопослушных граждан. Ни в коем случае законопослушные люди не должны предъявить нам претензии, — заключил он.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями. В частности, 29 сентября во время протестной акции на территории микрорайона Лебяжий силовики использовали слезоточивый газ, из-за чего мог пострадать ребёнок, который присутствовал на мероприятии, писал NEWS.ru.