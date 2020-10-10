В столице Белоруссии проходит «Женский демарш»

В Минске проходит акция «Женский демарш». Девушки с цветами небольшими группами вышли на проспект Независимости.
Демарш также поддержала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она приняла участие в аналогичном мероприятии, только в Вильнюсе. Видео акции
Ранее NEWS.ru сообщал, что член президиума КС оппозиции Мария Колесникова, находящаяся сейчас в СИЗО, призвала белорусов отказаться от покупки товаров государственных предприятий республики. Видеообращение было записано ещё до ареста.
В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.
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