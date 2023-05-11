Баку согласился на встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе

Фото: president.az

Встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем

Баку дал согласие на трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана и Армении с участием председателя Совета ЕС Шарля Мишеля 14 мая в Брюсселе, сообщил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. При этом относительно участия во встрече 1 июня в Кишиневе окончательное решение пока не принято, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Азербайджанская сторона дала согласие на планируемую в мае встречу в Брюсселе по инициативе и при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, — сказал Гаджизаде.

Он напомнил, что встречу планировали провести в декабре прошлого года, но армянская сторона отказалась от брюссельского формата. Спикер МИД уточнил, что Баку может принять участие в неформальной встрече в Кишиневе, если она не заменит брюссельский формат и не изменит его.

Ранее о проведении трехсторонней встречи 14 мая сообщил Совет ЕС. Встреча должна пройти в рамках усилий по содействию стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами. Совет ЕС также утверждает, что главы двух государств проведут переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня.