Лидеры Азербайджана и Армении проведут переговоры в Брюсселе 14 мая

Фото: James Arthur Gekiere / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Брюсселе 14 мая пройдут переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, организованные Евросоюзом, сообщается на официальном сайте Совета ЕС. Встреча двух лидеров пройдет в рамках усилий по содействию стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами. Отмечается, что главы двух государств также проведут переговоры президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня.

Лидеры договорились вновь пересечься 14 мая 2023 года на трехсторонней встрече в Брюсселе, — сказано в опубликованном пресс-релизе.

В СЕ уточнили, что Алиев и Пашинян договорились продолжать трехсторонние консультации в Брюсселе с представителями ЕС настолько часто, насколько это необходимо.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил на брифинге по итогам встречи с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Вильнюсе, что прогресс, достигнутый по всем направлениям, а именно по проекту мирного договора с Арменией, определяющего основы двусторонних отношений, делимитацию государственных границ и восстановление транспортных и коммуникационных связей, «пока не оправдал ожиданий» Баку. Министр призвал Ереван приложить больше усилий в вопросах нормализации связей.