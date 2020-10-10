Баку обвинил Ереван в применении фосфорных боеприпасов

https://static.news.ru/photo/a686e4b4-0aec-11eb-9cbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Азербайджанское национальное агентство по очистке территорий от мин обвинило Армению в нанесении удара фосфорными боеприпасами по целям в Азербайджане.

Об этом ТАСС сообщил менеджер агентства Эльнур Гасымов. Он уточнил, что снаряжённый белым фосфором дымовой снаряд нашли в районе деревни Араятлы Физулинского района. Также в Евлахском, Агджабединском и Гёранбойском районах Азербайджана обнаружили осколки кассетных бомб.

По словам Гасымова, с начала конфликта на азербайджанской территории, примыкающей к Нагорному Карабаху, нашли части ударных беспилотников, фрагменты авиационной бомбы, а также десятки противотанковых ракет, артиллерийских снарядов и ракет систем залпового огня «Смерч».

В результате состоявшихся в Москве консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Баку и Ереван договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Позже обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, передавал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.