Баку обратился в ЕСПЧ в связи с военной агрессией Армении

https://static.news.ru/photo/3503aa24-5804-11eb-8c07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о военной агрессии со стороны Армении. Речь идёт о действиях и о нарушениях прав и свобод азербайджанских граждан в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

В заявлении поднимаются вопросы нарушения прав граждан Азербайджанской Республики на жизнь, уважение их личной и семейной жизни, свободы вероисповедания, права не подвергаться пыткам и жестокому обращению, права собственности и свободного передвижения в результате оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана, а также выдвигаются доказательства пропажи 3890 граждан Азербайджана и непринятия Арменией каких-либо мер для расследования, — пишет агентство АзерТАдж.

Также республика предоставила доказательства фактов бесчеловечных действий армянских вооружённых сил в отношении мирных граждан Азербайджана в ходе 44-дневного конфликта. Упоминаются обстрелы Арменией городов и сёл из баллистических ракет дальнего действия, кассетными и фосфорными снарядами. Обстрелам подвергалась и гражданская инфраструктура вдали от зоны боевых действий.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. На повестке было обсуждение трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.