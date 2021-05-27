«Баку не заинтересован в эскалации»: эксперт о задержании армянских военных

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Руководство Азербайджана в настоящий момент не заинтересовано в эскалации конфликта с Арменией. Особенно эта позиция актуальна с учётом того, что Ереван остаётся стратегическим партнёром Москвы и участником Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил политолог, общественный деятель, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, комментируя задержание азербайджанскими ВС шести военных Армении.

По словам эксперта, значение инцидента преувеличивать не стоит, несмотря на то что само событие является, конечно, неприятным. Дело в том, что на фоне прошлогоднего конфликта между Азербайджаном и Арменией время от времени возникают некие недоразумения. В том числе они связаны с демаркацией и делимитацией границ.

С моей точки зрения, Азербайджан не заинтересован в эскалации. Особенно с учётом того, что Армения остаётся партнёром России и участником ОДКБ. Эскалация может спровоцировать нежелательный для Баку ответ. Поэтому думаю, что инцидент будет исчерпан достаточно быстро, а взятых в плен военнослужащих освободят оперативно, — заявил Кортунов.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии Москвы в разрешении возникшей между сторонами проблемы, он сказал, что Россия может выступить в качестве посредника в случае, если инцидент произошёл на территории действия российских миротворцев. Если произошедшее имело место на участках границы, где нет военного присутствия РФ, сделать это будет сложнее.

Тогда российское участие может выразиться только в дипломатических ходах, помощи сторонам в обмене мнениями, чтобы снять возможное недопонимание и помочь им прийти к приемлемому для всех решению, — добавил политолог.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что военнослужащие Армении пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района около трёх утра. Они были взяты в плен. Кроме того, в министерстве рассказали, что азербайджанские военные пресекли передвижение нескольких танков и боевых машин ВС Армении у границы. Ситуация находится под контролем.

Позднее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал, что взятые Азербайджаном в плен армянские военнослужащие проводили инженерные работы по обустройству границы.