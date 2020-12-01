Баку контактирует с миротворцами РФ по вопросу пропавших военнослужащих

https://static.news.ru/photo/cd84c382-33e2-11eb-b2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Власти Азербайджана находятся в постоянном контакте с руководством российского миротворческого контингента по вопросу пропавших в Нагорном Карабахе военнослужащих. Об этом сообщается в заявлении государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан.

Ведомство подчёркивает, что Баку регулярно предоставлял Международному комитету Красного Креста (МККК) и российским миротворцам информацию о военнопленных армянах.

Продолжаются контакты с МККК и командованием миротворческих сил Российской Федерации для определения судьбы наших военнослужащих, которые считаются без вести пропавшими, — говорится в сообщении.

Также Азербайджан создавал условия для посещения пленных представителями МККК и предоставлял пленным возможность связаться по телефону с семьями, передаёт РИА Новости.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна.

Ранее NEWS.ru писал, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет располагаться на территории Азербайджана. Численность российского и турецкого персонала в нём будет равнозначной.