Азербайджан закрыл воздушное пространство для армянских самолетов

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Азербайджан закрыл воздушное пространство для армянских самолетов, сообщил портал Verelq.am. Отмечается, что над Азербайджаном пролегает, в том числе, и ряд маршрутов из Армении в Россию.

Баку закрыл свое воздушное пространство для всех армянских воздушных судов. Напомним, что маршруты некоторых рейсов в Россию проходят над территорией Азербайджана, — указано в сообщении.

Минобороны Азербайджана ранее заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра. Там также отметили, что армия Азербайджана будет наносить удары только по военным объектам, гражданское население и инфраструктурные объекты не атакуются.

19 сентября четверо сотрудников МВД Азербайджана подорвались на мине в селе Тагаверди Ходжавендского района в Карабахе. Уточнялось, что мину в зоне дислокации миротворцев подложили армянские военные. По факту произошедшего в Азербайджане возбудили уголовное дело.

МИД Азербайджана отметил, что основной целью Армении является усиление военной напряженности в регионе и терроризма. В ведомстве указали, что провокационные действия Еревана должны быть решительно осуждены и предотвращены.