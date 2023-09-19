Азербайджан согласился на встречу с армянами в Карабахе В Баку согласились на встречу с представителями армянского населения Карабаха

Фото: МО Армении

Азербайджан готов провести в Евлахе встречу с представителями армянского населения Карабаха, сообщает Telegram-канал Sputnik Азербайджан, ссылаясь на представителя администрации президента республики. Также в ведомстве выдвинули условие, согласно которому для прекращения антитеррористической операции армянские войска должны покинуть регион. До тех пор военные мероприятия будут продолжаться.

Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен, — заявили в администрации.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.