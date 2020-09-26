Азербайджан в ходе контрнаступления отбил ряд сёл в Карабахе

https://static.news.ru/photo/2bed3582-00b0-11eb-b2e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Вооружённые силы Азербайджана в ходе контрнаступательной операции вошли в сёла Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физгулинского района и Боюк, Мярчанлы и Нюзгяр Джабраильского района. Населённые пункты долгое время находились под армянской оккупацией.

Об успехах азербайджанских военных рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны Анар Эйвазов, передаёт «Интерфакс-Азербайджан». Представитель министерства также сообщил, что на Адгаринском направлении фронта и на Муровдагском хребте азербайджанские военные «уничтожили ряд постов оккупантов, взяли под контроль ряд господствующих высот».

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, передавал NEWS.ru.

Правительство Армении прияло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. В Баку заявили, что армия Азербайджана полностью укомплектована и мобилизацию объявлять не стали.

В МИД РФ призвали враждующие стороны немедленно прекратить огонь. С аналогичной просьбой к Еревану и Баку обратился глава Евросовета Шарль Мишель.