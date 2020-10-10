Азербайджан сообщил о ракетном обстреле Мингячевирской электростанции

https://static.news.ru/photo/dcfa2ed8-0b83-11eb-8bff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Азербайджанская Генпрокуратура сообщила, что Вооружённые силы Армении обстреляли крупный промышленный город Мингячевир в 100 км от зоны боевых действий и находящуюся там Мингячевирскую электростанцию.

Согласно данным ведомства, ракетный обстрел начался около 04:00 (03:00 мск). Ракеты были перехвачены силами ПВО.

Мингячевирская электростанция считается крупнейшей на Южном Кавказе. Она поставляет электроэнергию значительной части Азербайджана.

Ранее NEWS.ru писал, что пять человек погибли и 17 получили ранения после попадания ракет в жилое здание в азербайджанской Гяндже. Обстрел второго по величине города республики с территории Бердского района Армении после достигнутых в Москве договорённостей о прекращении огня подтвердило Министерство обороны Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.