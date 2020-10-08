Азербайджан отозвал посла из Греции

https://static.news.ru/photo/7f5befdc-0958-11eb-bd84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aziz Karimov/Global Look Press

Министерство иностранных дел Азербайджана отозвало посла страны из Греции для консультаций. Причиной стало появление информации об участии граждан европейского государства в боях в Нагорном Карабахе.

В Баку обратились к Афинам с запросом о проведении расследования в связи с появившейся информацией, говорится на сайте азербайджанского МИД.

Азербайджанская сторона довела до внимания МИД Греции сообщения открытых источников о прибытии на оккупированные территории Азербайджана иностранных граждан, в том числе граждан Греции армянского происхождения, для участия в боях, — отмечается в сообщении.

Накануне МИД Греции отозвал своего посла в Азербайджане для консультаций. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения пытается вывести конфликт в Нагорном Карабахе на международный уровень. По его словам, Ереван хочет втянуть в конфликт государства Европы и своих союзников по Организации Договора о коллективной безопасности, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.