Азербайджан обвинил Армению в обстреле Гянджи

https://static.news.ru/photo/4a4ca95e-0b73-11eb-bc37-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Пять человек погибли и 17 получили ранения после попадания ракет в жилое здание в азербайджанской Гяндже. Обстрел второго по величине города республики с территории Бердского района Армении после достигнутых в Москве договорённостей о прекращении огня подтвердило Министерство обороны Азербайджана.

Местное МЧС отмечает, что дом разрушен полностью, а спасатели продолжают разбирать завалы.

В результате ракетного обстрела полностью разрушено жилое здание. На данный момент из-под завалов извлекли тела пятерых погибших, есть 17 раненых, — сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.