Азербайджан не исключил возвращение армянского населения в Гадрут

https://static.news.ru/photo/a5619de2-c20a-11eb-897a-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Баку рассматривает возможность возвращения армянского населения в свои дома в Гадруте, который по трёхстороннему соглашению о прекращении огня от 10 ноября 2020 года был возвращён Азербайджану. Об этом заявил журналистам «Известий» глава комиссии Азербайджана по делам переселённых лиц Ровшан Рзаев.

Наша страна на самом высшем уровне неоднократно подтверждала готовность интеграции армянского населения бывшей НКАО (Нагорно-Карабахской автономной области. — NEWS.ru ) на территории Азербайджана, — заявил политик.

Он добавил, что право проживания на этой территории не должно подменяться на её отторжение. По его словам, армяне могут и дальше жить в Азербайджане, как жили до конфликта, поскольку они являются гражданами страны. Рзаев выразил надежду, что для них будут созданы все условия — «ровно такие же, как и для других наций и народностей страны». По его словам, гарантом безопасности для всех людей, проживающих на территории республики, выступает государство с конституцией и законами.

И гарант всего этого — президент нашей страны Ильхам Алиев, — отметил глава комиссии.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.