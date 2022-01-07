Армения займётся организацией саммита ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, говорится на сайте Кремля. Стороны отметили, что ситуация в Казахстане успокаивается. Также все согласились с предложением президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым провести в ближайшее время заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Его организацией займётся Армения.

Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия, - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в Казахстане, которая, как сообщается, имеет «тенденцию к успокоению и нормализации».

Ранее президент Казахстана в телефоном разговоре с российским лидером предложил в ближайшее время провести саммит ОДКБ.

Также Токаев подробно рассказал о ситуации в Казахстане и поблагодарил за помощь, оказанную в рамках ОДКБ. Президенты также обсудили меры по наведению порядка в республике.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооруженный мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооруженных боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности, в Жанаозене, Актау и Павлодаре. На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощи в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.