Ереван предложил Баку отвести войска от границы на основании карт 1975 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Ереван предложил Баку зеркально отвести войска от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года, сообщили в МИД Армении. В ведомстве отметили, что вооруженные силы Азербайджана должны покинуть суверенную территорию Армении. В Ереване также выразили надежду, что заинтересованные в мире и безопасности в регионе стороны приложат все усилия, чтобы не допустить дальнейшей дестабилизации ситуации.

Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. В то же время, продолжая быть заинтересованной в установлении стабильности и мира в регионе, Республика Армения подтверждает свое предложение осуществить зеркальный отвод войск с межгосударственной границы между Арменией и Азербайджаном на основании карт Генштаба СССР 1975 года, — отмечается в заявлении.

В МИД Армении также вновь обвинили Баку в «накапливании войск и крупнокалиберной военной техники как вдоль государственной границы с Арменией, так и вдоль линии соприкосновения с Карабахом в непосредственной близости от зоны ответственности российских миротворческих войск».

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что проблему Карабаха не удается решить с помощью армянских аргументов. По его словам, которые приводит портал NEWS.am, Ереван безуспешно пытался преодолеть и ослабить ряд международных и юридически обязательных решений по данному вопросу.

13 сентября глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что Ереван ранее передал азербайджанской стороне пятый пакет поправок к тексту мирного договора, а 12 сентября получил новые предложения от Баку. Дипломат отметил, что по многим вопросам позиции двух стран не сходятся.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что переговоры по заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном затормозились по причине провокаций со стороны Армении. В качестве примеров таких действий глава азербайджанского внешнеполитического ведомства привел организованные в Карабахе на прошлой неделе выборы и поздравления от Пашиняна с 32-летием провозглашения независимости Карабаха.