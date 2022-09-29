Армения обвинила Азербайджан в попытке срыва встречи глав МИД стран Армения обвинила Азербайджан в провокации с целью сорвать встречу глав МИД стран

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Министерство иностранных дел Армении заявило, что Азербайджан продолжает использовать силу с целью срыва предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран. Армянские дипломаты призвали международное сообщество оказать давление на власти Азербайджана. Соответствующее заявление опубликовано на сайте армянского МИД.

28 сентября подразделения вооруженных сил Азербайджана <...> открыли стрельбу в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего с армянской стороны есть трое погибших. Предпринятая Азербайджаном очередная провокация <...> — явное пренебрежение прозвучавшими призывами международного сообщества и государств — членов Совета Безопасности ООН сохранять достигнутый режим прекращения огня, — говорится в сообщении.

По мнению армянских дипломатов, действия Азербайджана следует расценивать как попытку срыва встречи министров иностранных дел двух стран, организация которой обсуждается в настоящее время.

В МИД Армении призвали международное сообщество оказать давление на власти Азербайджана.

Накануне стало известно, что трое армянских военнослужащих погибли в результате обстрела со стороны азербайджанских ВС. Об этом сообщили в Минобороны Армении. Отмечается, что сейчас ситуация на границе с Азербайджаном стабилизировалась. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что армянские вооруженные силы ранили азербайджанского солдата вблизи Кельбаджарского района.

В сентябре 2022 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут переговоры о подписании мирного договора на основе пяти принципов. По его словам, в их основе лежит признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.