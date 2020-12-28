Армения и Азербайджан обменялись пленными

https://static.news.ru/photo/4e9a61c8-4920-11eb-b53d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными в рамках реализации трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом рассказал командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

По его словам, самолётом ВКС РФ в Баку доставлены двое азербайджанцев и возвращены в Ереван четверо армянских военных.

Мурадов добавил, что миротворцы продолжат способствовать неукоснительному выполнению соглашения, сообщает ТАСС.

В середине декабря при посредничестве России в Азербайджан вернулись 12 пленных, а в Армению — 44.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе. В общей сложности на территории Карабаха находятся 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО.