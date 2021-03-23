Американцев предупредили о контрпродуктивности давления на Минск

Информация о массовых увольнениях в МВД Белоруссии является фейком, заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. Накануне в Сети, с подачи оппозиции РБ, появились публикации о якобы тысяче отправленных в отставку сотрудников силовой структуры. Чемоданова добавила, что в МВД наблюдают тенденцию к снижению числа ушедших со службы.

В сравнении с 2019 годом в 2020 году количество уволенных сотрудников снизилось более чем на 400 человек, — цитирует женщину портал Sputnik Беларусь. Она отметила, что в последнее время МВД...