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Американцев предупредили о контрпродуктивности давления на Минск

11:36, 23 марта 2021

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предупредил Соединённые Штаты Америки о контрпродуктивности давления на Минск и предостерёг Белый дом от попыток воздействовать на работу правоохранительной либо судебной системы республики, рассказали 23 марта в пресс-службе внешнеполитического ведомства РБ. По данным МИД РБ, переговоры состоялись 22 марта по инициативе США, с дипломатом беседовал советник госсекретаря США Дерек Шоле.

В связи с высказанными Шоле рядом озабоченностей Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси, акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство. В данном контексте министр обратил внимание на тот факт, что ряд заявлений американской стороны сделаны как под копирку, — говорится на сайте МИД РБ.

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