Алиев заявил, что Армения должна признать целостность Азербайджана

https://static.news.ru/photo/7957d640-b98f-11eb-86a8-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: facebook.com/PresidentIlhamAliyev

Официальный Баку готов признать территориальную целостность Армении, однако Ереван должен сделать то же самое. Мирный договор между государствами возможен, однако для этого с армянской стороны не хватает политической воли. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев. Глава государства рассказал об этом на форуме, который посвящён развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе. Трансляция мероприятия идёт на официальном канале Алиева на YouTube.

По словам Алиева, в настоящее время политик, заговоривший в Армении о мирном договоре с Азербайджаном, явно не сможет поднять таким образом уровень своей популярности. Однако главы государств, подчеркнул национальный лидер, должны думать о своих странах, а не о карьере.

Глава Азербайджана отметил, что официальный Баку готов признать территориальную целостность Армении. Однако вторая сторона должна ответить тем же.

Карабах является территорией Азербайджана. И нет никаких сомнений в этом. Так было, есть и всегда будет. Они должны оставить все попытки начать разговор о статусе Нагорного Карабаха. Это не вопрос для обсуждений, — добавил Алиев.

Ранее политик сказал, что народам Азербайджана и Армении необходимо снова научиться жить бок о бок.

Президент подчеркнул, что Азербайджан открыт для сотрудничества. По его словам, государство готово к планированию общего будущего, ведь страны всё же являются соседями, нравится это им или нет.