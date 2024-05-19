Алиев: согласование армяно-азербайджанской границы дает надежду на мир

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Ильхам Алиев

Старт делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией является обнадеживающим, заявил на церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что это дает надежду на подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку, передает издание Minval.az.

Мы видим первые положительные результаты определения границ между Арменией и Азербайджаном. Это дает надежду на то, что, наконец, после долгого перерыва, между Азербайджаном и Арменией может быть подписано мирное соглашение, — заявил Алиев.

Участие в церемонии принял президент Ирана Эбрахим Раиси. Алиев поприветствовал поддержку со стороны Тегерана. Азербайджанский лидер также призвал Армению не идти на неверный шаг. По его словам, региональные вопросы следует решать волей стран региона и при их участии.

Надеюсь, что Армения, проводя правильную политику, внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству, — добавил Алиев.

Ранее президент Азербайджана обратил внимание на то, что число конфликтов в мире активно растет, появляются новые очаги нестабильности. По его мнению, существующие кризисы не разрешаются.