Алиев расценил как обман отправку новой миссии ЕС в Армению Алиев расценил отправку новой миссии ЕС в Армению без согласования с Баку как обман

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил отправку новой гражданской миссии Европейского союза (ЕС) в Армению вдоль границы с Азербайджаном без согласования с Баку как обман. В интервью азербайджанским телеканалам глава государства отметил, что данный шаг может оказать негативное влияние на азербайджано-армянские переговоры под эгидой ЕС.

Президент рассказал, что отправка в Армению миссии ЕС количеством 40 человек сроком на два месяца была согласована в ходе четырехсторонней встречи глав Азербайджана, Армении, Евросовета и Франции, которая состоялась в Праге в октябре 2022 года. При этом позднее в ЕС, по словам Алиева, нарушили достигнутые договоренности и приняли решение об отправке новой миссии, поскольку срок действия мандата прошлой закончился 19 декабря. Данный шаг не был согласован с Баку.

Договоренность по какой-то причине была нарушена, что, конечно, крайне разочаровывает, ведь мы серьезные люди... Если о чем-то договаривались, пусть даже и устно, то договоренности необходимо соблюдать, — сказал Алиев.

Он добавил, что представители миссии в настоящее время прибыли в Армению и проводят там встречи. Несогласованная миссия ЕС уже в большем составе, по словам Алиева, будет отправлена в Армению в феврале. Глава азербайджанского государства считает, что такой шаг не повысит безопасность в регионе. Он также отметил, что в настоящее время видит площадками для переговоров с Арменией Россию и США.

Ранее Алиев заявил, что делимитация границы между Азербайджаном и Арменией будет проходить в том месте, где Баку посчитает нужным. Он подчеркнул, что у государства есть исторические и картографические основания для установления границы, поэтому это в интересах Еревана больше, чем в интересах Баку.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать документ по урегулированию карабахского конфликта в рамках предложений России. Он отметил, что проблема заключается не в содержании соглашения, а в механизме его реализации. Среди подписанных, но не до конца выполняемых договоренностей Пашинян назвал трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Армения направила Азербайджану комментарии по тексту договора, но пока не получила ответа, добавил он.