Алиев: граница с Арменией будет делимитирована там, где Баку считает нужным

Фото: kremlin

Ильхам Алиев

Делимитация границы между Азербайджаном и Арменией будет проходить в том месте, где Баку посчитает нужным, заявил азербайджанским телеканалам президент республики Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что у Баку есть исторические и картографические основания для установления границы, поэтому это в интересах Еревана больше, чем в интересах Баку.

Дальше мы не будем проявлять активность. Не хотят делимитацию, значит, граница будет проходить там, где мы посчитаем нужным. Я вынужден уже прибегать к таким терминам. Граница не делимитирована, а кто сказал, что она проходит там, а не здесь? Я считаю, что она здесь проходит, у меня есть основания для этого — исторические и картографические. Поэтому это в интересах Армении больше, чем в наших, — сказал Алиев.

Президент отметил, что рассчитывал на подписание мирного договора с Арменией до конца 2022 года, однако этого не произошло по непонятным для него причинам. При этом президент Азербайджана уточнил, что предложения Баку по мирному урегулированию карабахского конфликта «будут на столе какое-то время».

Я искренне надеялся, что до конца года мы сможем подписать мирный договор, но этого не произошло. Чего ждет Армения? Наверное, каких-то геополитических изменений, наверное, чего-то еще, может ей кто-то что-то обещал. Потому что объективный анализ ситуации в регионе, баланс сил, реакция мира на события двухлетней давности, прошлого сентября говорит о том, что, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — подчеркнул Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать документ по урегулированию карабахского конфликта в рамках предложений России. Он отметил, что проблема заключается не в содержании соглашения, а в механизме его реализации. Среди подписанных, но не до конца выполняемых договоренностей Пашинян назвал трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Армения направила Азербайджану комментарии по тексту договора, но пока не получила ответа, добавил он.