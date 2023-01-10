Пашинян назвал условия подписания документа по карабахскому конфликту Пашинян: Армения подпишет документ по карабахскому конфликту в рамках предложений России

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения готова подписать документ по урегулированию карабахского конфликта в рамках предложений России, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», Армения готова к заключению договора и уже направила свои комментарии по тексту договора Баку, но пока не получила ответа.

От документа откажутся, если он не будет соответствовать государственным интересам Армении, — заявил премьер.

Он добавил, что проблему в данный момент составляет не содержание документа, а механизм его реализации. Среди подписанных, но не до конца выполняемых Пашинян назвал трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

Премьер ранее подчеркнул, что Ереван не претендует на определение судьбы Карабаха, необходим диалог между Степанакертом и Баку. Он добавил, что Армения — гарант безопасности Карабаха, тогда как Россия остается гарантом безопасности Армении

По словам главы правительства, важна позиция Москвы и работа российских миротворцев для обеспечения безопасности жителей Карабаха. Глава кабмина выдвинул тезис о том, что РФ стоит инициировать обсуждение в Совбезе ООН вопроса о наделении своих миротворцев международным мандатом или направления в регион международной миротворческой миссии.