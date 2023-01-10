Пашинян сообщил, вступит ли Армения в союзное государство с Россией Пашинян: Армения не получала предложений вступить в союзное государство с Россией

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения не получала от России предложений по вступлению в Союзное государство, заявил на брифинге премьер-министр страны Никол Пашинян. Он подчеркнул, что суверенитет и независимость остаются исключительной ценностью для Армении. Трансляция брифинга ведется на YouTube.

Для нас в целом суверенитет и независимость — исключительная ценность, и считаем своим долгом делать все, чтобы обеспечить существование государственности, — подчеркнул Пашинян.

На уточняющий вопрос журналиста о том, что имел в виду секретарь Совбеза Армен Григорян, говоря о давлении РФ по этой теме, премьер Армении сказал, что речь могла идти об экспертных мнениях.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не собирается разговаривать с Россией на языке ультиматумов для открытия Лачинского коридора, подчеркнув, что его работу должны обеспечивать российские миротворцы, так как это закреплено в трехсторонних договоренностях. Глава правительства также опроверг сообщения о планах республики выйти из ОДКБ и СНГ в том случае, если Лачинская дорога не будет открыта. При этом Пашинян отметил, что намерен применить международное давление для открытия Лачинского коридора.