Пашинян: Армения не намерена разговаривать с Россией на языке ультиматумов

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения не собирается разговаривать с Россией на языке ультиматумов для открытия Лачинского коридора, заявил на брифинге премьер-министр страны Никол Пашинян. Так он отреагировал на сообщения о предъявленных Ереваном требованиях Москве разблокировать дорогу. Пашинян при этом подчеркнул, что работу Лачинского коридора должны обеспечивать российские миротворцы, так как это закреплено в трехсторонних договоренностях. Премьер добавил, что действия Баку в Лачинском коридоре нацелены на то, чтобы «сломить волю живущих на своей родине армян».

Не думаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. Все, что нам было сказать по этому вопросу, мы неоднократно заявляли, и по большому счету добавить нечего, — сказал Пашинян.

По его словам, Азербайджан не подписывал мандат российских миротворцев в Карабахе, его подписали министры обороны Армении и России. В этом документе нет указания на то, что он вступает в силу только после того, как его подпишут все три стороны, подчеркнул премьер.

Глава правительства также опроверг сообщения о планах республики выйти из ОДКБ и СНГ в том случае, если Лачинская дорога не будет открыта. При этом Пашинян заявил, что намерен применить международное давление для открытия Лачинского коридора.

Считаем, что наш инструментарий должен быть дипломатическим, а именно применить международное давление по открытию Лачинского коридора, — сказал он.

10 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг Лачинского коридора. Он вновь призвал разблокировать движение по нему. По словам Гутерриша, в регионе начался гуманитарный кризис, поскольку около 120 тысяч жителей оказались в блокаде.

Он добавил, что представительства ООН в Армении и Азербайджане продолжают на месте поддерживать связь с властями, международными организациями и готовы отреагировать, если будут обращения и позволят условия.

В МИД Азербайджана ранее утверждали, что информация о полном перекрытии Лачинского коридора не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Глава МИД Джейхун Байрамов подчеркнул, что активисты не представляют никакой угрозы.