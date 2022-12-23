В Баку опровергли информацию о полном перекрытии Лачинского коридора Глава МИД Азербайджана: информация о полном перекрытии Лачинского коридора не соответствует действительности

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Информация о полном перекрытии Лачинского коридора не соответствует действительности, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Министр подчеркнул, что активисты не представляют никакой угрозы.

Много тиражируется информации о полной блокаде Лачинского коридора. Это не соответствует действительности. Это легко опровергается существующими фактами. Общественники Азербайджана выступают против экотеррора, разграбления природных ресурсов Азербайджана. Мы видим нагнетание обстановки, армянская сторона разгоняет этот нарратив и пытается создать видимость кризиса, — сказал Байрамов.

Глава МИД добавил, что разграбление природных ресурсов Азербайджана значительно ускорилось.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что блокирование Лачинского коридора и перекрытие газоснабжения в Карабахе может привести к глобальной катастрофе. Он подчеркнул, что действия руководства Азербайджана, «воинственная риторика и максималистский подход» угрожают возможности достижения мира и стабильности на Южном Кавказе.

До этого Байрамов назвал ложными сообщения об отключении Баку газа на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам. По его словам, проблемы с газоснабжением в Карабахе появились не по вине Азербайджана. Министр отметил, что в этом регионе такие проблемы иногда возникают.

По словам министра, у карабахских армян нет никаких проблем ни с продовольствием, ни с медикаментами. Азербайджанская сторона готова оказать любую помощь по гуманитарным вопросам, если она потребуется. Байрамов добавил, что азербайджанская сторона не перекрывала Лачинскую дорогу. По его словам, сведения о том, что действия экоактивистов приводят к гуманитарному кризису, являются ложными.