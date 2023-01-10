Генсек ООН Гутерриш призвал разблокировать Лачинский коридор

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Лачинский коридор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора и призвал разблокировать движение по нему, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря главы всемирной организации Стефана Дюжаррика. По его словам, в регионе начался гуманитарный кризис, поскольку около 120 тысяч жителей оказались в блокаде.

Генеральный секретарь подтверждает свои призывы к деэскалации напряженности и обеспечению свободного и безопасного передвижения по коридору в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, он выражает свою поддержку посредническим усилиям, — подчеркнул Дюжаррик.

Он добавил, что представительства ООН в Армении и Азербайджане продолжают на месте поддерживать связь с властями, международными организациями и готовы отреагировать, если будут обращения и позволят условия.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает от международного сообщества, а также от России более предметных шагов по Лачинскому коридору. Он обвинил власти Азербайджана в отсутствии мер по разблокировке направления. По словам Пашиняна, текущая ситуация доказывает необходимость направления в регион международной миссии по сбору фактов.

В МИД Азербайджана утверждают, что информация о полном перекрытии Лачинского коридора не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Глава МИД Джейхун Байрамов подчеркнул, что активисты не представляют никакой угрозы.