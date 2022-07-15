Алиев призвал Ереван открыть дорожное сообщение Азербайджана с Нахчываном

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Ереван выполнить пункты трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, пишет «Интерфакс-Азербайджан». Одно из положений данного документа касается открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, которое пролегает через территорию Армении по Зангезурскому коридору. По словам Алиева, армянские власти обязались обеспечить данную возможность для азербайджанцев, однако этого до сих пор не произошло.

В декларации от 10 ноября (2020 года. — NEWS.ru) мы взяли на себя обязательство, что эта дорога будет работать, и Азербайджан гарантирует безопасность этой дороги. Мы приняли это как обязательство и следуем ему. Но у нас нет возможности отправиться в Нахчыван из основной части Азербайджана, — заявил Алиев.

Азербайджанский глава указал на отсутствие технико-экономических условий для дальнейшего строительства железной дороги на участке Мехри Зангезурского коридора. Алиев подчеркнул, что этим в том числе должны заняться власти Армении. Также лидер Азербайджана сообщил о том, что в Баку до сих пор не получили маршрута автодороги в Лачин.

Прошел год и восемь месяцев (после окончания второй Карабахской войны. — NEWS.ru), и я много раз поднимал этот вопрос, в том числе трижды во время встреч с премьер-министром Армении и председателем Совета Европейского Союза (Шарлем Мишелем. — NEWS.ru). До сих пор нам не дают маршрут, — заявил Алиев.

Ранее Алиев провел переговоры со специальным представителем Евросоюза Тойво Клааром по Южному Кавказу. В ходе дискуссии, которая прошла в Баку, стороны обсудили вопросы, связанные с нормализацией отношений между азербайджанской и армянской сторонами. Также Алиев и Клаар коснулись таких тем, как подписание мирного соглашения, открытие коммуникационных каналов, а также минная проблема.