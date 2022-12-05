Алиев обсудил Зангезурский коридор с помощником президента РФ Левитиным

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с помощником президента России Игорем Левитиным, сообщается на сайте главы Азербайджана. На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также положение дел в Зангезурском коридоре.

Обсуждены двусторонние и региональные вопросы, касающиеся транспорта, транзита, логистики, в том числе расширения возможностей транспортного коридора Север — Юг и вопросы, связанные с Зангезурским коридором, — указано в сообщении на сайте.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым 5 декабря заявил, что Россия заинтересована в мирном договоре между Ереваном и Баку. Министры проводят переговоры в Москве, на повестке также перспективы двустороннего сотрудничества стран. Как ожидается, по итогам встречи будет подписан план межмидовских консультаций между Азербайджаном и РФ на 2023–2024 годы.

Ранее Минобороны Азербайджана призвало командование миротворческого контингента РФ указывать названия азербайджанских населенных пунктов в Карабахе с правильными топонимами. Для этого Баку направил в МО России их список.