Алиев обсудил подготовку мирного соглашения с представителем МИД РФ

Фото: president.az

Ильхам Алиев принял специального представителя Министерства иностранных дел России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил процесс подготовки мирного соглашения между Баку и Ереваном со спецпредставителем МИД РФ Игорем Ховаевым, написали на сайте азербайджанского главы. В канцелярии лидера республики отметили, что стороны вынесли на обсуждение вопрос невыполнения обязательств трехстороннего заявления со стороны Армении. Кроме того, Алиев и Ховаев затронули тему итогов встречи в Сочи.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о переговорном процессе по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подготовке мирного соглашения между странами, невыполнении армянской стороной своих обязательств в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, последней встрече в Сочи (31 октября лидеров Азербайджана, РФ и Армении. — NEWS.ru) и ее результатах, — сказано в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала тему подписания мирного договора и другие проблемы армяно-азербайджанской нормализации «чувствительными». Отвечая на вопрос NEWS.ru. она подчеркнула нецелесообразность комментирования позиции сторон до появления конкретных договоренностей.

Дипломат также напомнила, что на прошлой неделе в Ереване находился Ховаев. В рамках своей поездки он провел серию консультаций с армянским политическим руководством, а сейчас находится в Баку для встречи с азербайджанской стороной. В ходе этих контактов обсуждается в том числе и проблематика мирного договора.