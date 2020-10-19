Алиев назвал условие для размещения миротворцев в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/9faf0e32-1217-11eb-a0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что пока рано говорить о размещении в Нагорном Карабахе международных миротворческих сил или наблюдателей. Он объяснил, что это произойдёт, как только Ереван выведет свои войска.

Мы с армянской стороны не услышали об их готовности вывести войска с оккупированных территорий. Как только это произойдёт, тогда вопрос уже о так называемых наблюдателях может быть рассмотрен, — заявил Алиев в интервью ТАСС.

По словам азербайджанского лидера, этот вопрос стоит в самом конце согласованных ранее Минской группой ОБСЕ базовых принципов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что присутствие в регионе миротворческих сил подразумевалось только после того, как будут урегулированы все вопросы, касающиеся деоккупации. Но этого пока не произошло.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности посетить Москву для переговоров с Алиевым, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.