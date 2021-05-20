Алиев: народам Азербайджана и Армении нужно снова научиться жить бок о бок

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Народам Азербайджана и Армении необходимо снова научиться жить бок о бок. Об этом в четверг, 20 мая, в ходе пресс-конференции заявил президент республики Ильхам Алиев. Глава государства рассказал об этом на форуме, который посвящён развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе. Трансляция мероприятия идёт на официальном канале Алиева в YouTube.

Президент подчеркнул, что Азебайджан открыт для сотрудничества. По его словам, государство готово к планированию общего будущего, ведь страны всё же являются соседями, нравится это им или нет. Однако научиться жить бок о бок снова, признал Алиев, будет непросто.

— Эмоции присутствуют, особенно когда азербайджанцы посещают освобожденные территории и видят тотальное разрушение. Можно представить, какие эмоции они испытывают. Но роль политиков заключается в том, чтобы защитить имеющуюся повестку дня и объяснять, что только через контакты, через взаимодействие можно обеспечить развитие, мир и безопасность в регионе, — сказал политик.

Также он отметил, что Азербайджан после принятия трёхстороннего соглашения в ноябре прошлого года показал, что хочет сотрудничать.