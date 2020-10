Алиев: Азербайджан взял под полный контроль границу с Ираном

Об этом азербайджанский лидер написал на своей странице в Twitter. По словам Алиева, полный контроль над границей с Ираном стал возможен после освобождения поселения Агбенд в Карабахе. Президент поздравил азербайджанский и иранский народы с этим успехом.

The state border between Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran has been completely secured through liberation of the Agbend settlement. I congratulate the peoples of Azerbaijan and Iran on this occasion. Long live Azerbaijan’s glorious Army!