Алиев: Азербайджан взял под полный контроль границу с Ираном

https://static.news.ru/photo/f1e7bc32-1477-11eb-bf11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия страны взяла под полный контроль границу с Ираном, включая участки в Нагорном Карабахе.

Об этом азербайджанский лидер написал на своей странице в Twitter. По словам Алиева, полный контроль над границей с Ираном стал возможен после освобождения поселения Агбенд в Карабахе. Президент поздравил азербайджанский и иранский народы с этим успехом.

The state border between Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran has been completely secured through liberation of the Agbend settlement. I congratulate the peoples of Azerbaijan and Iran on this occasion. Long live Azerbaijanâs glorious Army! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

Алиев также рассказал, что азербайджанские войска взяли под контроль ряд населённых пунктов в Джебраильском, Зангиланском и Физулинском районах Нагорного Карабаха, передавал NEWS.ru. Глава государства уточнил, что речь идёт о более чем 20 сёлах. В их числе Генлик, Велигулубейли, Моллавели, Юхари Рефиддинли, Сирик, Шихлар и другие.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.