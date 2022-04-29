Алиев: Азербайджан - не конкурент России на газовом рынке Алиев заявил, что Азербайджан не собирается конкурировать с Россией на газовом рынке ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев / Фото president.az

Азербайджан никогда не планировал конкурировать с Россией на газовом рынке Европы. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», пишет «Интерфакс». Он добавил, что политика Азербайджана в области энергетики никогда не вызывала вопросов со стороны России и не является предпосылкой для ухудшения отношений между странами.

У нас и в мыслях никогда не было конкурировать с Россией на газовом рынке Европы, так как объёмы поставок несопоставимы, — сказал Алиев .

По его словам, «Азербайджан продаёт газ различным потребителям, но самую хорошую цену платит именно Европа». Он также отметил, что санкции против России на данный момент не оказали негативного влияния на торговые отношения между странами и объём товарооборота продолжает расти. Однако, по его мнению, нужно быть готовыми к разным сценариям в нынешней обстановке.

В условиях санкций в отношении РФ нужно понять, что будет - в торговле, денежных переводах. Мы должны посмотреть, что можем сделать в таких условиях, какие решения принять, - отметил президент.

Накануне глава Азербайджана Ильхам Алиев и заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук провели встречу, в ходе которой обсудили деятельность трёхсторонней рабочей группы, открытие транспортных коммуникаций, а также Декларацию о союзническом взаимодействии. Кроме того, были затронуты вопросы торгово-экономического, финансового и энергетического сотрудничества.