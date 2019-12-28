https://static.news.ru/photo/72d79f80-2a25-11ea-8d20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Очередная акция против интеграции Белоруссии с Россией проходит в центре Минска. Участие в протестах принимают несколько десятков человек.

Мы будем требовать, чтобы власти рассекретили свои <...> переговоры. Мы требуем опубликования 31 так называемой дорожной карты, — сказал Вячеслав Сивчик — один из лидеров белорусской оппозиции.

Он также отметил, что митинг проходит в том числе в поддержку арестованных на предыдущих протестах.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Встреча длилась более пяти часов. От России в переговорах принимали участие министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.

Как ранее писал NEWS.ru, белорусские оппозиционеры, выступающие против углубления интеграции с РФ, передали в российское посольство в Минске резолюцию.