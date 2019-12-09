Белорусские оппозиционеры, выступающие против углубления интеграции с РФ, передали в российское посольство в Минске резолюцию.
В столице Белоруссии второй день подряд продолжаются протестные акции. Одна из них прошла возле здания российского дипломатического представительства. Как
8 декабря белорусские оппозиционеры второй день подряд вышли протестовать против интеграции с Россией на Октябрьскую площадь в Минске, прежде чем проследовать к посольству РФ. Как сообщал NEWS.ru, власти Белоруссии стягивают к зданию дипломатической миссии силы спецназа. Акции протеста 7 декабря прошли без эксцессов и задержаний.
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