https://static.news.ru/photo/67a84444-19c1-11ea-9cd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Белорусские оппозиционеры, выступающие против углубления интеграции с РФ, передали в российское посольство в Минске резолюцию.

В столице Белоруссии второй день подряд продолжаются протестные акции. Одна из них прошла возле здания российского дипломатического представительства. Как передаёт РИА Новости, протестующие через сотрудника милиции передали в дипмиссию резолюцию. О содержании документа пока неизвестно.

8 декабря белорусские оппозиционеры второй день подряд вышли протестовать против интеграции с Россией на Октябрьскую площадь в Минске, прежде чем проследовать к посольству РФ. Как сообщал NEWS.ru, власти Белоруссии стягивают к зданию дипломатической миссии силы спецназа. Акции протеста 7 декабря прошли без эксцессов и задержаний.