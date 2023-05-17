Сына Пашиняна пытались похитить «Айкакан жаманак»: участники «Зова сыновей» стоят за попыткой похищения сына Пашиняна

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота пытались похитить, сообщает «Айкакан жаманак». По данным издания, за попыткой похищения стоят участники общественной организации «Зов сыновей».

Издание отмечает, что злоумышленники заставили Ашота Пашиняна сесть в машину возле его дома, однако он сумел выскочить из нее. Его задел другой автомобиль, в котором также находились участники «Зова сыновей». Ашот получил травму ноги, злоумышленники скрылись.

Сын премьера обратился в правоохранительные органы. По неподтвержденным данным, в попытке похищения участвовал отец погибшего армянского солдата общественный активист Гарик Галеян.

По информации Sputnik Армения, «Зов сыновей» создали родители погибших в ходе 44-дневной войны армянских военных. 8 мая организация объявила о начале кампании по отставке кабмина.

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