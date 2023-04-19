Baza: неизвестные похитили мать помощницы сенатора Совета Федерации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что неизвестные похитили мать помощницы сенатора Совета Федерации от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной и потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей. По его данным, в последний раз женщину видели у Ленинградского вокзала в Москве, куда она приехала на такси.

По информации Baza, помощнице сенатора принялись настойчиво звонить днем 18 апреля. Когда Силкину начали осаждать в WhatsApp с 15 номеров, она все-таки ответила, утверждается в публикации. Агрессивно настроенный мужчина на том конце заявил помощнице сенатора, что ее 76-летняя мать похищена, потребовав за освобождение два миллиона рублей, передают журналисты.

По данным канала, незнакомец дал понять Силкиной, что знает о ее месте работы и сбережениях. Когда он предложил ей самой позвонить матери, та убедилась, что телефон отключен, говорится в сообщении Baza. После разговора Силкина попросила своего мужа съездить проведать мать, но ее не оказалось дома, отмечают авторы.

Полицейские уже установили, что перед пропажей женщина, которую видели на вокзале, не покупала билетов ни на поезд, ни на самолет, пишет канал, поиски женщины продолжаются, похитителей разыскивают.

Ранее в Москве похитили женщину-архитектора, потребовав выкуп в 500 тысяч рублей у ее дочери, пригрозив убить и расчленить ее 47-летнюю мать, если она не заплатит деньги. Незнакомец угрожал сломать похищенной пальцы и выбить зубы и в мессенджере присылал ее дочери фотографии с отрубленными конечностями.