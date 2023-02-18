Кришнаитку похитили и пригрозили расчленить в Москве SHOT: женщину-архитектора похитили в Москве и потребовали выкуп под угрозой расчленения

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В Москве неизвестные похитили женщину-архитектора и потребовали выкуп в 500 тысяч рублей у ее дочери, пригрозив расчленить мать, если она не заплатит деньги, сообщает Telegram-канал SHOT. Дочь 47-летней женщины обратилась в полицию и рассказала, что 13 февраля мать уехала на работу в офис строительной фирмы и не вернулась. А ночью дочери пришли голосовые сообщения от незнакомца, заявившего, что ей нужно срочно перевести деньги, если она не хочет, чтобы ее матери «сломали пальцы и выбили зубы».

Дочь похищенной, получив сообщения с требованиями выкупа, попросила представить доказательства того, что ее мать действительно находится у них в заложниках. Вместо этого бандиты продолжили писать ей сообщения, присылали фотографии с отрубленными пальцами и угрожали расчленить женщину.

В день похищения женщину видели на Киевском вокзале. Она приобрела билет, затем вышла на перрон, но так и не села на поезд. Что произошло дальше, сейчас устанавливает полиция. При этом мать и дочь оказались кришнаитами. Как выяснилось, раньше они вместе ходили в индийский храм.

Ранее в Москве похитили малолетнего ребенка, которого посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. По предварительной версии, преступление мог совершить отец ребенка, решивший украсть его после ссоры с супругой.