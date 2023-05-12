Baza: в Москве похитили сына гендиректора сети лабораторий «Гемотест»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщает о пропаже сына основателя и гендиректора сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева, предположительно, 21-летнего Акима Газиева похитили. По информации Baza, злоумышленники требуют за него $1 млн.

Канал утверждает, что последний раз гендиректор «Гемотеста» видел 21-летнего Акима 5 мая, он улетел на отдых в Санкт-Петербург, а 9 мая вернулся в Москву, однако дома не появился. На следующий день, как пишет Baza, отец решил проверить, как сын посещает занятия в РУДН и связался с одной из преподавательниц. Женщина заявила, что с Акимом все нормально, на парах он был.

Днем позже, 11 мая, Газиеву позвонили с неизвестного номера и сообщили, что его сын находится у них. Далее последовал еще один звонок, во время которого абонент потребовал выкуп в размере $1 млн.Теперь следствие пытается выяснить местонахождение Газиева-младшего.

19 апреля сообщалось о похищении матери помощницы сенатора Совета Федерации от Оренбургской области Андрея Шевченко. Ее дочь узнала о пропаже 76-летней матери 18 апреля, когда ей принялись настойчиво звонить с 15 номеров. По данным Telegram-канала Baza, когда помощница взяла трубку, агрессивно настроенный мужчина на том конце провода потребовал за освобождение пенсионерки два млн рублей.

Позже женщину нашли живой в одной из гостиниц в Твери. Выяснилось, что мошенники путем обмана уговорили 76-летнюю пенсионерку уехать с ними из дома. После этого они лишили ее возможности общаться с родными и близкими, у которых потребовали выкуп.