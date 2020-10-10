15 журналистов остаются задержанными в Минске

https://static.news.ru/photo/2aa08bb2-0bf4-11eb-a59f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше шести часов силовики держат в Октябрьском РУВД Минска 15 журналистов местных изданий, которые работали на акциях протеста.

По словам одной из задержанных, в отделе находятся сотрудники агентства БелаПАН, телеканала «Белсат», изданий Onliner, «Наша Нива», а также газет «Белорусы и рынок», «Новый час» и «Народная воля», передаёт ТАСС.

Пока нам [коллеги] передали в РУВД еду, — отметила она.

Журналистка добавила, что сотрудники правоохранительных органов не называют причины задержания и не говорят о том, когда людей отпустят.

Как писал NEWS.ru, 11 октября в ходе акций по всей стране силовики задержали больше 300 человек. Среди них 43 журналиста, в том числе сотрудники российского государственного агентства ТАСС.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.