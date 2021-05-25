Звёзды «Запрещённого приёма» потребовали показать «Версию Снайдера»

https://static.news.ru/photo/1ac6f320-bdf6-11eb-b819-96000091f725_660.jpg Зак Снайдер Фото: Armando Gallo/Global Look Press

Звёзды фильма «Запрещённый приём» актрисы Эбби Корниш и Джена Мэлоун потребовали показать «Версию Снайдера», о которой заявлял сам режиссёр Зак Снайдер, пишет портал KinoNews.

Они призвали фанатов фантастического боевика поддержать информационную кампанию под девизом ReleaseTheSnyderPunch.

В мае Снайдер сообщил о наличии расширенного варианта «Запрещённого приёма», охарактеризовав фильм как «протест».

Меня часто спрашивали в то время: «Почему ты так одевал девушек?» А я всегда отвечал: «Это не я их так одел, это вы сами». Я всегда рассматривал проект как в некотором смысле обвинение популярной культуре, — поделился режиссёр.

Сценарий картины был написан Снайдером в соавторстве со Стивом Сибуя. Зрителям представлена история девушки по имени Бэбидолл, находящейся в психиатрической больнице. Она попадает в фантастический мир, который придумала сама. Объединившись с другими пациентами, женщина проходит через различные этапы в попытке сбежать.

Ранее сообщалось, что Зак Снайдер хочет снять религиозную и порнографическую киноленты. Сценарист предполагает, что мог бы и объединить два жанра в один фильм.