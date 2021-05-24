Зак Снайдер хочет снять религиозно-порнографический фильм

Американский режиссёр Зак Снайдер хочет снять религиозную и порнографическую киноленты. Сценарист предполагает, что мог бы и объединить два жанра в один фильм, передаёт The Telegraph.
Я всегда мечтал снять религиозную киноленту и порнографическую, но у меня ещё никогда не было возможности сделать ни то, ни другое. Возможно, я мог бы объединить два этих жанра, — рассказал режиссёр.
По словам Снайдера, фильм «300 спартанцев» — это «в каком-то смысле порно с философской точки зрения». Напомним, что события картины повествуют о кровопролитной битве при Фермопилах в 480 году до н. э., в которой триста отважных спартанцев во главе со своим царём Леонидом преградили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса. Фильм вызвал неоднозначную реакцию у ряда зрителей из-за исторически некорректного изображения персидской цивилизации. Критики тоже разделились во мнениях, однако «300 спартанцев» явно заставил людей говорить о себе.
Зак Снайдер известен также по фильмам «Хранители», «Лига справедливости Зака Снайдера» и другим. Режиссёр сделал пандемийный год одним из своих самых успешных. Пока киностудии переносили съёмки и премьеры из-за коронавируса, режиссёр за монументальной режиссёрской версией «Лиги справедливости» выпустил почти трёхчасовой зомби-хоррор «Армия мертвецов». Фильм вышел на Netflix 21 мая.
Ранее сообщалось, что Зак Снайдер не планирует продолжать снимать фильмы по мотивам комиксов DC.
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