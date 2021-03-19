Зак Снайдер не намерен продолжать снимать фильмы по комиксам DC

https://static.news.ru/photo/d1bbc588-8926-11eb-b9c6-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Armando Gallo/Global Look Press via ZUMA Press

Американский режиссёр Зак Снайдер, презентовавший на этой неделе авторскую версию фильма «Лига справедливости», не планирует продолжать снимать фильмы по мотивам комиксов DC. Об этом он рассказал в интервью изданию Deadline/

По словам Снайдера, есть комиксы, которые ему нравятся и вызывают интерес, однако вновь погружаться в мир супергероев он в ближайшее время не планирует.

Я всегда хотел поработать над комиксом Фрэнка Миллера «Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря» и еще парочкой. Да, я очень доволен фильмом, который мы только что закончили, но я не горю желанием снимать еще одну картину по комиксам, — сказал режиссёр.

Снайдер добавил, что и студия Warner Bros., выпускающая фильмы по вселенной DC, не проявила заинтересованности в продолжении сотрудничества.

И это на 100 процентов нормально. Я понимаю, — не переживает режиссёр.

В настоящее время Снайдер сотрудничает со стриминговым сервисом Netflix/ он занят сразу в нескольких проектах. Так, недавно был закончен хоррор «Армия мертвецов», премьера которого запланирована на май 2021 года. Также режиссёр работает над одним сценарием и готовит два мультсериала. По его собственным словам, занимаясь этими съёмками, он «отлично проводит время».

Блокбастер «Лига справедливости» вышел в свет в 2017 году. он повествует о группе супергероев во главе с Суперменом, спасающих Землю от очередных злодеев. Режиссёром картины выступил Зак Снайдер. Однако из-за смерти дочери он на неопределённое время покинул проект. Доделывать фильм было поручено Джоссу Уидону, создателю «Мстителей». Творческое видение двух режиссёров было различно, в результате картина была прохладно встречена фанатами и не окупилась в прокате.

В 2019 году Снайдер сообщил, что он изначально отснял много материала, который не вошёл в финальную версию. В результате ему было позволено выпустить режиссёрскую версию фильма.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский режиссёр Зак Снайдер переснимет фильм «Армия мертвецов». В картине снялся комик Крис Д'Елия, которого обвинили в сексуальных домогательствах.