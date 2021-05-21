На Netflix прошла премьера нового фильма Зака Снайдера «Армия мертвецов»

Стриминг-платформа Netflix показала фильм «Армия мертвецов», новинку от режиссёра Зака Снайдера, известного по кинолентам «300 спартанцев», «Хранители» и «Лига справедливости Зака Снайдера». Премьера прошла 21 мая.
Посмотреть киноленту можно в оригинале, а также с дубляжом и субтитрами. По сюжету группа наёмников пытается ограбить подземное хранилище в Лас-Вегасе. Внутри находится сейф с $200 млн, а вокруг кишат зомби. Героям предстоит не просто прорваться через орды живых мертвецов, но и выполнить миссию за 32 часа.
Главные роли в фильме исполнили Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера, а также Маттиас Швайгхёфер и Нора Арнезедер. Зак Снайдер сделал пандемийный год одним из своих самых успешных. Пока киностудии переносят съёмки и премьеры из-за коронавируса, режиссёр за монументальной режиссёрской версией «Лиги справедливости» выпускает почти трёхчасовой зомби-хоррор.
Ранее сообщалось, что Netflix опубликовал новый трейлер анимационного сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма» по игре Resident Evil. Очередная адаптация франшизы выйдет 8 июля.