На Netflix прошла премьера нового фильма Зака Снайдера «Армия мертвецов»

https://static.news.ru/photo/ec5642ea-ba38-11eb-a75f-96000091f725_660.jpg Фото: The Stone Quarry

Стриминг-платформа Netflix показала фильм «Армия мертвецов», новинку от режиссёра Зака Снайдера, известного по кинолентам «300 спартанцев», «Хранители» и «Лига справедливости Зака Снайдера». Премьера прошла 21 мая.

Посмотреть киноленту можно в оригинале, а также с дубляжом и субтитрами. По сюжету группа наёмников пытается ограбить подземное хранилище в Лас-Вегасе. Внутри находится сейф с $200 млн, а вокруг кишат зомби. Героям предстоит не просто прорваться через орды живых мертвецов, но и выполнить миссию за 32 часа.

Главные роли в фильме исполнили Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера, а также Маттиас Швайгхёфер и Нора Арнезедер. Зак Снайдер сделал пандемийный год одним из своих самых успешных. Пока киностудии переносят съёмки и премьеры из-за коронавируса, режиссёр за монументальной режиссёрской версией «Лиги справедливости» выпускает почти трёхчасовой зомби-хоррор.

Ранее сообщалось, что Netflix опубликовал новый трейлер анимационного сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма» по игре Resident Evil. Очередная адаптация франшизы выйдет 8 июля.