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Звезда «Последнего министра» раскрыла детали второго сезона

18:11, 27 ноября 2020
Ольга Дибцева Ольга Дибцева Фото: vk.com/odibtseva

Героиня Лариса Зверь во втором сезоне сериала «Последний министр» станет главой Олимпийского комитета России, рассказала Ольга Дибцева, воплотившая образ на экране.

Как рассказала артистка порталу Teleprogramma.pro, её также в ближайшее время можно будет увидеть в фильмах «День города» и «Рашн Юг».

Фильм [«День города»] про маленький город, в котором происходят разные приключения. Я играю секретаршу губернатора. Она очень умная, но все её воспринимают как просто красивую тёлку. Мне близка эта история, поэтому легко было вжиться в роль, — отметила Дибцева.

Ранее NEWS.ru писал, что актёры из сериала «Последний министр» Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев заразились коронавирусом.

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