Звезда «Последнего министра» раскрыла детали второго сезона

Героиня Лариса Зверь во втором сезоне сериала «Последний министр» станет главой Олимпийского комитета России, рассказала Ольга Дибцева, воплотившая образ на экране.
Как рассказала артистка
Фильм [«День города»] про маленький город, в котором происходят разные приключения. Я играю секретаршу губернатора. Она очень умная, но все её воспринимают как просто красивую тёлку. Мне близка эта история, поэтому легко было вжиться в роль, — отметила Дибцева.
Ранее NEWS.ru писал, что актёры из сериала «Последний министр» Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев заразились коронавирусом.