Звезда «Последнего министра» раскрыла детали второго сезона

https://static.news.ru/photo/3f992248-30c7-11eb-9a30-fa163e074e61_660.jpg Ольга Дибцева Фото: vk.com/odibtseva

Героиня Лариса Зверь во втором сезоне сериала «Последний министр» станет главой Олимпийского комитета России, рассказала Ольга Дибцева, воплотившая образ на экране.

Как рассказала артистка порталу Teleprogramma.pro, её также в ближайшее время можно будет увидеть в фильмах «День города» и «Рашн Юг».

Фильм [«День города»] про маленький город, в котором происходят разные приключения. Я играю секретаршу губернатора. Она очень умная, но все её воспринимают как просто красивую тёлку. Мне близка эта история, поэтому легко было вжиться в роль, — отметила Дибцева.

Ранее NEWS.ru писал, что актёры из сериала «Последний министр» Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев заразились коронавирусом.